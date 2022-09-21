Королева Дании заразилась коронавирусом

Королева Дании Маргрете II, которой в апреле исполнилось 82 года, заразилась коронавирусом. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду датский королевский дом.

"Ее Величество королева получила вчера вечером положительный тест на COVID-19 и сейчас находится во дворце Фреденсборг", - говорится в заявлении, размещенном на сайте королевского дома.

В сообщении отмечается, что пятничный вечер во дворце Кристиансборг, организованный для правительства и парламента Дании, а также для членов Европейского парламента, проведут наследный принц Фредерик и его супруга кронпринцесса Мэри.

Королева Дании уже болела ковидом, она получила положительный результат теста на коронавирус 8 февраля 2022 года.

Маргрете II вступила на престол 14 января 1972 года, когда умер ее отец - король Фредерик IХ. После смерти британской королевы Елизаветы II 82-летняя датская королева стала самым долгоживущим из ныне правящих монархов.