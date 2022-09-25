Сборная Испании уступила швейцарцам в матче футбольной Лиги наций

Сборная Швейцарии по футболу со счетом 2:1 обыграла команду Испании в матче пятого тура группового этапа группы 2 дивизиона A Лиги наций. Встреча прошла в субботу в испанской Сарагосе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей голы забили Мануэль Аканджи (21-я минута), Брель Эмболо (58). У испанцев отличился Жорди Альба (55). В другом матче группы 2 сборная Португалии на выезде со счетом 4:0 разгромила команду Чехии.

Сборная Испании уступила швейцарцам впервые с 16 июня 2010 года (0:1), тогда команды встретились на групповом этапе чемпионата мира, который стал победным для испанцев. После этого команды играли пять раз, два матча завершились вничью, в двух сборная Испании одержала победу в основное время, в одном - в серии пенальти.

Сборная Швейцарии занимает третье место в группе 2 дивизиона A с 6 очками, испанцы - вторые (8 очков). Лидером группы стала сборная Португалии (10), последней в квартете идет команда Чехии (4). В заключительном туре швейцарцы дома сыграют с чехами 27 сентября, испанцы в этот же день на выезде сыграют с командой Португалии.

В матчах группы 1 дивизиона B сборная Украины на выезде разгромила команду Армении со счетом 5:0, шотландцы на своем поле были сильнее команды Ирландии (2:1). В матчах группы 4 дивизиона B сербы разгромили шведов (4:1), словенцы переиграли норвежскую сборную (2:1). В матче группы 2 дивизиона B сборная Израиля переиграла албанцев (2:1). В матчах группы 2 дивизиона С сборная Греции на выезде уступила киприотам (0:1), команда Северной Ирландии была сильнее косовских футболистов (2:1).

Текущий розыгрыш Лиги наций является третьим в истории. Матчи группового этапа завершатся 27 сентября. Действующим победителем турнира является сборная Франции.