Парламентские выборы пройдут в Италии

Итальянские избиратели проголосуют в воскресенье на досрочных парламентских выборах, на которых, согласно прогнозам, наилучшего результата добьется коалиция правых партий, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Выборы проходят в обе палаты парламента - Палату депутатов и сенат. По итогам голосования политические силы страны проведут переговоры, чтобы заручиться достаточной поддержкой в парламенте для формирования правительства. Ожидается, что парламент нового созыва приступит к работе 13 октября.

Последние официальные опросы в Италии перед выборами опубликовали 9 сентября. Они указывают на то, что правоцентристы на выборах имеют шансы значительно опередить всех соперников.

Так, согласно опросу Youtrend, правоцентристы могут рассчитывать на 47,2% голосов, тогда как левоцентристы - только на 28%. При этом чуть более 40% респондентов заявили, что еще не определились с выборов.

Больше всего голосов, судя по опросу, получит правая партия "Братья Италии" (25,3%), которую возглавляет Джорджа Мелони. На втором месте - левая Демократическая партия (21,2%). Далее следует популистское "Движение пять звезд" (13,8%). Правая партия "Лига" может рассчитывать на 12,9%.

Правая партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" может получить на выборах 7,9%.