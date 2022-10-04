Польша потребовала у ФРГ $1,3 трлн за ущерб от Второй мировой войны

Глава польского МИД Збигнев Рау в понедельник подписал официальную ноту с требованием к Германии выплат в размере $1,3 трлн за ущерб, который она причинила Польше во время Второй мировой войны, сообщает Associated Press (AP), передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

В ноте Рау выразил мнение, что обе стороны должны "безотлагательно" принять меры для устранения последствий немецкой оккупации 1939-1945 годов "длительным и сложным, юридически обязательным образом, в том числе в материальной сфере". Он подчеркнул, что устранение последствий включает в себя не только возмещение ущерба, но и решение вопроса о похищенных произведениях искусства и архивах.

Министр отметил, что ноту передадут МИД ФРГ.

Агентство сообщает, что документ подписали накануне встречи Рау с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Берлин в свою очередь ранее заявлял, что возместил ущерб всем пострадавшим странам, в том числе и Польше, и считает вопрос закрытым.

1 сентября польское правительство представило доклад по ущербу Польши от Второй мировой войны, он оценен в $1,3 трлн.