В Ла-Манше за день спасли более 360 потерпевших бедствие мигрантов

В течение лишь одного дня в воскресенье в ходе нескольких операций в Ла-Манше было спасено более 360 мигрантов, потерпевших бедствие на малых плавсредствах в попытке добраться до британского берега. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, пишет газета Ouest-France.

Издание ссылается на коммюнике морской префектуры Ла-Манша и Северного моря, которая сообщила, что в спасательных операциях были задействованы суда Оперативного регионального центра по наблюдению и спасению, Национального общества спасения на море из Дюнкерка и Кале, патрульные катера ВМС и морской жандармерии.

Практически каждый раз они вызволяли из беды сразу по несколько десятков мигрантов.

Доставленных в порты Кале, Булонь-сюр-Мер и Дюнкерка мигрантов передавали спасателям и пограничной полиции.

Чтобы в очередной раз напомнить об опасности таких попыток доплыть до Британии, префектура в своем коммюнике вновь подчеркнула, что Ла-Манш считается одной из наиболее напряженных в мире зон морской навигации с более чем 400 торговыми судами, проплывающими в день по проливу. С учетом частых неблагоприятных метеорологических условий, это связано с огромным риском.