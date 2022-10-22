Джонсон получил поддержку более 100 депутатов, необходимую для участия в выборах

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон получил поддержку более 100 депутатов-консерваторов, необходимую для участия в выборах, теперь он может побороться за пост лидера Консервативной партии и претендовать снова на пост премьера, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

Джонсон ранее в субботу вернулся с семьей из отпуска, который проводил в Доминиканской Республике. Накануне появились сообщения о том, что он может вновь побороться за руководящие должности после отставки Лиз Трасс.

Экс-министр финансов Риши Сунак также уже располагает поддержкой 100 консерваторов.