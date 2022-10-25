Глава Еврокомиссии посетит с визитом Белград 28 октября

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен посетит Сербию с официальным визитом в пятницу, 28 октября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Посещение стран балканского региона обусловлено планами объявить о пакете помощи в связи с энергетическим кризисом и его воздействием на домохозяйства и бизнес. Уточняется, что глава ЕК посетит Скопье 26 октября, Приштину и Тирану 27 октября, Белград и Сараево 28 октября, Подгорицу 29 октября.

Президент Сербии Александар Вучич ранее обращался с просьбой к фон дер Ляйен для включения балканских стран в список вместе со странами ЕС для получения финансовой помощи.

Ранее Вучич прогнозировал, что Европа столкнется с отключениями электричества в связи с мировым энергетическим кризисом. Президент заявлял, что биржевая цена на газ предстоящей зимой может достичь 6 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м. Он подчеркнул, что только своевременные закупки российского газа спасли Сербию от катастрофы и отключений электричества.