Великобритания с января откажется от импорта российского СПГ

Великобритания с 1 января 2023 года прекратит импорт сжиженного природного газа из России. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил в пятницу британский МИД.

"С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского СПГ и поддерживает страны мира в том, что касается сокращения их зависимости", - говорится в микроблоге Форин-офиса.

В сентябре Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что целевая группа британского правительства ищет в США экспортеров СПГ для заключения 20-летних контрактов на поставки топлива в Великобританию. По сведениям агентства, Лондон "пытается зафиксировать долгосрочные поставки СПГ от американских производителей в преддверии зимнего энергетического кризиса, который угрожает подорвать экономику страны".