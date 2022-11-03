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Банк Англии произвел крупнейшее за 30 лет повышение ставки

Европа Материалы 3 ноября 2022 16:33 (UTC +04:00)
Банк Англии произвел крупнейшее за 30 лет повышение ставки

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Банк Англии на своем заседании в четверг произвел самое большое повышение ставки с 1989 года - на 75 базисных пунктов - до 3%. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из сообщения на сайте регулятора.

Размер ставки достиг рекорда с ноября 2008 года.

"На своем собрании, закончившемся 2 ноября 2022 года, Комитет по денежно-кредитной политике Банка Англии (MPC) большинством голосов (семь против двух) проголосовал за повышение банковской ставки на 0,75 п. п, до 3%", - говорится в сообщении. Проголосовавшие против этого решения члены комитета предпочитали увеличение банковской ставки на 0,5 п. п., до 2,75% и на 0,25 п. п., до 2,5%.

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