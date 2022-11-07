ФРГ потратят 83 млрд евро в 2023 году на ограничение цен на газ и электроэнергию

Министерство финансов Германии предполагает, что расходы на меры по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление в следующем году составят порядка 83 млрд евро. Об этом в воскресенье сообщило агентство ДПА со ссылкой на имеющийся в его распоряжении пересмотренный проект бюджета на 2023 год, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В среду канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что федеральное правительство выделяет на меры поддержки населения в условиях энергокризиса в общей сложности 200 млрд евро. Этой суммы, как пишет ДПА, должно хватить на покрытие высоких цен на энергоносители до 2024 года. Однако министр финансов ФРГ Кристиан Линднер планирует потратить более половины данной суммы уже в следующем году. Из них около 15 млрд евро пойдут на приобретение доли в испытывающем трудности энергетическом концерне Uniper ("Юнипер").

Кроме того, как указывает ДПА, в законопроекте глава Минфина также предлагает Бундестагу потратить примерно на 153 млн евро больше, чем планировалось, на интеграционные курсы для украинских беженцев. Еще около 140 млн евро предусмотрено на поставку сырой нефти на важный для северо-востока Германии нефтеперерабатывающий завод РСК Raffinerie GmbH в городе Шведт (федеральная земля Бранденбург).

В то же время уже принято решение о многочисленных мерах по оказанию помощи, таких как субсидия на отопление и реформа жилищных пособий, в размере 2,2 млрд евро. Согласно проекту, решение не повышать цены на выбросы углерода в следующем году также обойдется федеральному правительству примерно в 2 млрд евро.