Сунак заявил, что доволен прогрессом на переговорах по Северной Ирландии

Новый глава британского правительства Риши Сунак доволен первыми результатами переговоров с Дублином, посвященных спорному протоколу по Северной Ирландии. Об этом Сунак заявил британским СМИ после состоявшейся у него в четверг встречи с ирландским премьером Михолом Мартином, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я бы предпочел найти решение путем переговоров, и я доволен тем прогрессом, который был достигнут в первые дни моего пребывания в должности", - сказал Сунак, занявший премьерское кресло 25 октября после отставки Лиз Трасс.

Как подчеркнули в премьерской канцелярии, Сунак отдает "твердое предпочтение" поиску компромиссного решения и переговорам с Дублином и Брюсселем, а не односторонним действиям, о готовности предпринять которые заявляла его предшественница.

"Он повторил, что любое соглашение должно решить весь набор проблем, созданных протоколом, однако надеется на гибкий и прагматичный подход", - говорится в заявлении, распространенном Даунинг-стрит.

Там также отметили, что Сунак и Мартин затронули тему укрепления британско-ирландского сотрудничества в свете конфликта в Украине и "энергетического кризиса" в Европе.