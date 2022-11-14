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Глава Еврокомиссии выразила соболезнования семьям погибших при теракте в Стамбуле

Европа Материалы 14 ноября 2022 05:37 (UTC +04:00)
Глава Еврокомиссии выразила соболезнования семьям погибших при теракте в Стамбуле

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования семьям погибших при взрыве, произошедшем в воскресенье в Стамбуле. Об этом фон дер Ляйен заявила в понедельник на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"[Выражаю] мои глубочайшие соболезнования Турции и турецкому народу после жестокой атаки, которая вчера унесла жизни в Стамбуле. Мои мысли с семьями погибших", - сказала глава ЕК.

Свои соболезнования также выразили президент Сербии Александар Вучич, президент Венгрии Каталин Новак, МИД Греции и Алжира.

Отметим, что 14 ноября примерно в 16:20 на улице Истиглал турецкого Стамбула произошел мощный взрыв.

В результате взрыва погибли 6 человек, еще 81 получили ранения.

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