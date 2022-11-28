ВОЗ сообщила, что новым названием оспы обезьян станет mpox

Оспа обезьян в документах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) теперь будет иметь наименование mpox. В течение года одновременно с новым будет использоваться и прежнее официальное название. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник женевская штаб-квартира ВОЗ.

"По итогам серии консультаций с мировыми экспертами ВОЗ начнет использование нового предпочтительного термина "mpox" в качестве синонима оспы обезьян (англ. monkeypox)", - говорится в сообщении.

"Оба наименования будут использоваться одновременно в течение года, пока использование названия "оспа обезьян" будет постепенно прекращено", - отметили в организации.

В ВОЗ пояснили, что в ходе состоявшихся "публичных и частных встреч ряд лиц и стран высказывали обеспокоенность и попросили ВОЗ предложить способ изменения названия болезни. Это связано с тем, что после распространения оспы обезьян в мире ранее в этом году в ВОЗ поступили сообщения о том, что в ряде стран "в некоторых общинах", а также "онлайн" звучат "расистские и стигматизирующие высказывания".

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рекомендовал использовать для оспы обезьян "новый англоязычный синоним - mpox". "По прошествии годичного переходного периода mpox станет предпочтительным термином", - заключили в организации. Он будет включен в Международную классификацию болезней.

В минувший вторник ВОЗ сообщила, что в 110 государствах зарегистрировано 80 611 подтвержденных лабораторным путем случаев заражения и 1 531 предполагаемый случай. Умерли 53 заболевших.

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. Первый случай передачи этого заболевания от животного человеку был зафиксирован в 1970 году на территории Демократической Республики Конго. По данным ВОЗ, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От оспы обезьян нет специальной вакцины, однако вакцинация против натуральной оспы обеспечивает защиту от этого заболевания на уровне 85%.