Макрон и Маск обсудили производство электромобилей и аккумуляторов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что во время встречи с американским предпринимателем Илоном Маском, они обсудили производство электромобилей и аккумуляторов, а также защиту детей в интернете. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«В соответствии с нашими амбициями по декарбонизации и реиндустриализации Франции и Европы, с Илоном Маском мы обменялись мнениями о будущих зеленых промышленных проектах, таких как производство электромобилей и аккумуляторов», - сказано в сообщении.

Кроме того, французский президент добавил, что также продолжится сотрудничество с компанией Twitter, «чтобы улучшить защиту детей в Интернете».