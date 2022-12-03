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Макрон и Маск обсудили производство электромобилей и аккумуляторов

Европа Материалы 3 декабря 2022 07:38 (UTC +04:00)
Макрон и Маск обсудили производство электромобилей и аккумуляторов

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что во время встречи с американским предпринимателем Илоном Маском, они обсудили производство электромобилей и аккумуляторов, а также защиту детей в интернете. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«В соответствии с нашими амбициями по декарбонизации и реиндустриализации Франции и Европы, с Илоном Маском мы обменялись мнениями о будущих зеленых промышленных проектах, таких как производство электромобилей и аккумуляторов», - сказано в сообщении.

Кроме того, французский президент добавил, что также продолжится сотрудничество с компанией Twitter, «чтобы улучшить защиту детей в Интернете».

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