Глава МВД Швейцарии Ален Берсе избран президентом страны на 2023 год

Министр внутренних дел Швейцарии Ален Берсе, представляющий в правительстве Социал-демократическую партию (СДПШ), избран президентом страны на 2023 год. Выборы состоялись в среду на совместном заседании двух палат Федерального собрания (парламента). Ход голосования освещала онлайн пресс-служба парламента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Президентские полномочия Берсе будет исполнять в течение 12 месяцев одновременно со своими министерскими обязанностями. Его вступление в должность состоится 1 января 2023 года.

Берсе родился 9 апреля 1972 года в кантоне Фрибур на западе Швейцарии. Имеет степень доктора экономики и магистра политологии. В правительстве работает с 2012 года, возглавляя министерство (федеральный департамент) внутренних дел, в ведение которого входят, в частности, социальное обеспечение, здравоохранение и культура. В течение 2018 года Берсе уже работал на посту президента, и новое избрание на этот пост стало вторым в его политической биографии.

Президентские функции члены Федерального совета выполняют в течение календарного года поочередно, на основе ротации. Президентом на 12 месяцев обычно становится министр, который до этого в течение года являлся вице-президентом. Берсе, занимающий пост вице-президента в 2022 году, с 1 января 2023 года сменит в президентской должности своего коллегу по правительству, министра иностранных дел Иньяцио Кассиса.

Эта перемена никак не скажется на внешней и внутренней политике Швейцарии, поскольку все важнейшие вопросы члены Федерального совета решают коллегиально. Президент в этой стране не является ни главой государства, ни главой правительства. Функции коллективного главы государства выполняет Федеральный совет. Будучи "первым среди равных", президент председательствует на заседаниях правительства, принимает посещающих с визитами Швейцарию глав иностранных государств, курирует отношения с кантонами. Однако формальной эту должность назвать нельзя: при равенстве голосов на заседании правительства мнение президента становится решающим.

Вице-президентом на 2023 год парламент избрал на заседании в среду главу министерства обороны, защиты населения и спорта, представительницу Партии Центра Виолу Амхерд. Она вступит в эту должность 1 января и будет исполнять в течение 12 месяцев обязанности вице-президента одновременно со своими министерскими обязанностями. Амхерд родилась 6 июня 1962 года в Бриге (кантон Вале). В Федеральном совете она работает с 2019 года.