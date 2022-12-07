В Венгрии решили направлять сверхприбыль от продажи бензина в специальный фонд

Правительство Венгрии приняло решение направлять в резервный фонд сверхприбыль нефтяных компаний от продажи бензина по высоким ценам, установившимся на рынке после введения Евросоюзом дополнительных санкций против России. Об этом заявил в среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В последние дни в Брюсселе вступили в силу нефтяные санкции, и произошло то, чего мы опасались. Санкционные цены на бензин сейчас действуют по всей Европе. В Венгрии дополнительную прибыль от этого будут вычитать и направлять в резервный фонд", - написал Орбан на своей странице в Facebook.

Премьер-министр не пояснил, каким будет механизм вычисления сверхприбыли и на какие цели будут расходоваться средства спецфонда. Речь может идти об отчислении части налогов, получаемых государством с нефтяных компаний, работающих на венгерском рынке. Помимо крупнейшей национальной нефтегазовой компании MOL, здесь представлены австрийская OMV и британско-нидерландская Shell.

Во вторник вечером правительство Венгрии объявило об отмене потолка цен на бензин и дизельное топливо, который был введен в ноябре 2021 года для поддержки населения. Льготная цена при продаже ограниченного объема 95-го бензина на венгерских АЗС составляла 480 форинтов за литр (около €1,2). Коммерческая цена примерно на 40% выше. Фиксированные цены на бензин и дизельное топливо были отменены в связи с тем, что компаниям-импортерам стало невыгодно работать на венгерском рынке, и в стране возник острый дефицит этих продуктов.