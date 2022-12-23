Избранный президент Словении приняла присягу

Избранный президент Республики Словения Наташа Пирц-Мусар приняла присягу на заседании Государственного собрания (нижняя палата) парламента страны. Об этом в четверг сообщило Словенское агентство печати, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что Пирц-Мусар дала обещание соблюдать конституцию республики, действовать по совести и изо всех сил трудиться для процветания Словении.

Пирц-Мусар 13 ноября одержала победу во втором туре президентских выборов в республике. Она набрала 53,89% голосов. За бывшего главу МИД, депутата от Словенской демократической партии Анже Логара проголосовали 46,11% избирателей.

Всего во втором туре выборов приняли участие 908 138 граждан республики, что составляет 53,60% всех словенцев, обладающих правом голоса.