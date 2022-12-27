Власти Британии подготовили план по уменьшению количества прибывающих мигрантов

Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман подготовила план по уменьшению количества мигрантов, прибывающих в страну. Об этом сообщает газета Times, ссылаясь на проект документа, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

Согласно предлагаемому плану, власти Соединенного Королевства собираются увеличить минимальный уровень дохода для британцев, которые хотят пригласить в страну членов семьи, не имеющих британское гражданство. План министра также предусматривает повышение минимального уровня зарплаты для организаций, которые нанимают иностранных работников. Новые ограничения могут затронуть и зарубежных студентов, в том числе им будет труднее привозить с собой близких из-за повышения уровня необходимого дохода на каждого члена семьи.

Ранее стало известно, что правительство Британии в 2023 году повысит расходы на обустройство мигрантов на территории страны до 3,5 млрд фунтов стерлингов ($4,2 млрд), увеличив их на 66% в сравнении с текущим годом.

До этого сообщалось, что власти Британии смогут отправлять в Руанду нелегалов из любых стран.