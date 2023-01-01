Около 180 человек пострадали в Италии от взрывов пиротехники

Около 180 человек получили ранения в Италии в результате взрыва пиротехники в новогоднюю ночь. Такие данные распространило в воскресенье МВД республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, 48 пострадавших госпитализированы, и состояние 11 из них оценивается как тяжелое. Наиболее серьезные инциденты зафиксированы в Неаполе и Милане. В Риме сожгли 59 машин, пишет газета La Repubblica.

Среди пострадавших - 50 несовершеннолетних. В Таранто, на юге Италии, 10-летнему ребенку пришлось ампутировать руку из-за травм, полученных в результате взрыва петарды.