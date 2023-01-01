Число прибывших в Великобританию через Ла-Манш нелегалов выросло на 60% за год

Порядка 45,7 тыс. нелегальных иммигрантов перебрались в Великобританию через Ла-Манш по итогам 2022 года, что на 60% больше показателей 2021 года. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Sky News со ссылкой на правительственные данные, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно официальной статистике, число нелегалов, пересекающих Ла-Манш с целью добраться до Соединенного Королевства, на протяжении четырех последних лет неукоснительно увеличивается, несмотря на обещания правящей Консервативной партии бороться с незаконной иммиграцией.

В 2018 году было зафиксировано 299 подобных случаев, в 2019 году - 1,8 тыс., в 2020 году уже 8,4 тыс. человек прибыли в страну через Ла-Манш, а в 2021 году - 28,5 тыс. человек.