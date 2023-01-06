Великобритания столкнется с новой волной масштабных забастовок в январе

Великобритания в январе столкнется с новой волной забастовок, в которой примут участие медсестры, сотрудники служб скорой помощи, железнодорожники, учителя и экзаменаторы по вождению. Согласно подсчетам вещательной корпорации Би-би-си, в первые три недели месяца в стране лишь в течение шести дней не будет стачек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Британские медсестры, которые в декабре впервые в истории страны объявили забастовку, намерены вновь отказаться выходить на работу 18 и 19 января, требуя, чтобы их зарплаты были проиндексированы с учетом рекордно высокого показателя инфляции, который приближается к 11%. 11 января будут бастовать сотрудники служб скорой помощи, что создаст дополнительную нагрузку на Национальную службу здравоохранения, переживающую кризис из-за кадрового голода и сезонного роста заболеваемости ОРВИ, включая грипп и COVID-19.

Со вторника по субботу, 7 января, бастуют британские железнодорожники. Профсоюз моряков, работников железных дорог и транспорта (National Union of Rail, Maritime and Transport Workers, RMT) добивается для своих членов повешения зарплат и защиты от сокращений, в результате чего по всей стране отменяется до 80% поездов. Стачку поддерживают также члены профсоюза машинистов Aslef.

Школьные учителя намерены проводить стачки 10-11 января, а также 16-20 января - итоговое голосование членов профсоюзов работников образования по этому вопросу должно состояться в начале следующей недели.

Волна забастовок, вызванная резким ростом инфляции и падением реальных доходов и уровня жизни населения, охватила королевство в декабре. Помимо медработников и железнодорожников, в стачках принимали участие сотрудники служб пограничного контроля, почтальоны, водители автобусов и представители ряда других профессий. Британские власти неоднократно заявляли, что не могут позволить себе поднять зарплаты занятых в госсекторе людей в соответствии с уровнем инфляции, поскольку подобные меры приведут лишь к дальнейшему росту цен в стране и создадут дополнительную нагрузку на бюджет.

На фоне крайне сложной ситуации консервативное правительство во главе с премьер-министром Риши Сунаком готовится на следующей неделе представить и экстренно провести через парламент новый законопроект, который ограничит право бастовать для представителей профессий, оказывающих ключевые общественные услуги. По словам министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Гранта Шэппса, речь идет о том, чтобы обязать железнодорожников, врачей, учителей и пожарных даже в период забастовок оказывать услуги населению "на минимально необходимом уровне". В противном случае работодатели будут вправе подать в суд на профессиональные объединения, инициировавшие стачку.