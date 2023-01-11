В Британии 100 тыс. гражданских служащих проведут забастовку 1 февраля

Около 100 тыс. гражданских служащих в Великобритании планируют принять участие 1 февраля в забастовке, требуя приведения их зарплат в соответствие с растущими ценами. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Профсоюза государственных и коммерческих услуг (Public and Commercial Services Union, PCS), который объединяет около 200 тыс. госслужащих и персонал частных компаний, работающих по госконтрактам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Национальный исполнительный комитет PSC договорился провести 1 февраля однодневную забастовку для всех своих членов в организациях, в которых за забастовку во время голосования прошлого года в соответствии с законом высказались более 50% [голосовавших]", - отмечается в сообщении. Как отмечают в профсоюзе, речь идет о 100 тыс. работниках которые не выйдут на работу.

По информации телеканала Sky News, стачка затронет сотрудников 124 правительственных департаментов.