Более 1 млн человек во Франции вышли на акцию протеста против пенсионной реформы

Более 1 млн человек вышли на улицы французских городов в четверг на акции протеста против пенсионной реформы, сообщили в МВД Франции, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным ведомства, в общей сложности в демонстрациях приняли участие 1,12 млн человек. При этом, по его оценкам, в Париже участвовали в акциях 80 тысяч человек.

Профсоюзы в свою очередь оценивают количество протестующих примерно в два раза выше. Так, лидер французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Филипп Мартинез заявил, что более 2 млн человек вышли на улицы в четверг во Франции.

Организовавшие эти акции протеста профсоюзы также объявили, что следующие массовые демонстрации запланированы на 31 января.