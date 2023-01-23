В Словакии досрочные парламентские выборы состоятся 30 сентября

Досрочные парламентские выборы в Словакии пройдут 30 сентября 2023 года. Об этом сообщил в воскресенье вечером новостной портал Pravda со ссылкой на исполняющего обязанности премьер-министра республики Эдуарда Хегера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

О сроках выборов договорились лидеры либеральных партий, которым принадлежит большинство в Национальном совете (парламенте) Словакии. Ранее они составляли правительственную коалицию республики, но несколько месяцев назад прекратили сотрудничество из-за значительных разногласий. В результате парламент 15 декабря прошлого года вынес вотум недоверия кабмину, которому затем президент страны Зузана Чапутова поручила исполнять обязанности до назначения нового правительства.