Британия приступила к проверке правил ЕС по регулированию инвестиционных фондов

Власти Соединенного Королевства начали проверку правил Евросоюза по поводу работы инвестиционных фондов сообщества, где размещены более £2 трлн ($2,48 трлн) британских инвестиций, из-за опасений относительно мер безопасности. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их словам, британские надзорные органы уже обратились к коллегам в некоторых странах Европы с вопросами о стандартах, которых они придерживаются в отношении управления размещенными средствами. В соответствии с договоренностями об отношениях между ЕС и Великобританией после выхода ее из сообщества (Brexit) королевство согласилось рассматривать регулирование инвестиционных фондов ЕС как "эквивалентное собственному", но только до конца 2025 года.

Согласно заявлению британского Минфина, который не уточнил детали, казначейство "тесно сотрудничает с регулирующими органами Великобритании, международными партнерами и Брюсселем, чтобы повысить устойчивость фондов".

Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) отметило, что помогает "координировать взаимодействие" с Управлением финансового надзора Соединенного Королевства. Регуляторы в Ирландии и Люксембурге, где находятся крупнейшие европейские инвестиционные фонды, от комментариев, как отмечает издание, отказались.

Королевство покинуло ЕС 1 февраля 2020 года после нескольких лет переговоров. 1 января 2021 года истек действовавший после Brexit переходный период, в течение которого на Великобританию распространялись все европейские нормы. По словам экспертов, такой шаг привел к экономическим потерям, разрыву культурных и научных связей.