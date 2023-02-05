Боррель заявил, что Евросоюз переживает "демографическую зиму"

Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель считает, что страны - члены Евросоюза переживают "демографическую зиму". Соответствующее мнение он выразил в опубликованном в воскресенье интервью испанской газете El País, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Позиции государств - членов [ЕС] слишком различны, и Европа не смогла выстроить общую иммиграционную политику и политику предоставления убежища, которая соответствовала бы экономическим и демографическим диспропорциям нашего времени, которые с каждым разом становятся все сильнее, - отметил Боррель. - Мы переживаем демографическую зиму".

"Некоторые страны могут предпочесть стареть в одиночестве, но это не решение для будущего, - считает дипломат. - Европа нуждается в развитии человеческого потенциала, которого не обеспечивает ее демография". "Границы должны быть защищены, но в рамках политической стратегии", - добавил он.

"Мы не собираемся строить наше будущее, становясь закрытой территорией, <...> потому что в наших собственных интересах, чтобы они (иммигранты - прим. ТАСС) получили доступ, но нормированным, организованным способом", - отметил Боррель.