В Германии почти на 20% выросло число нападений по политическим мотивам

Число случаев нанесения телесных повреждений в Германии в 2022 году выросло примерно на 20% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и составило 2 118. Об этом в воскресенье сообщило агентство DPA со ссылкой на предварительные данные правительства ФРГ за 2021 и 2022 годы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, в 2021 году полиция ФРГ и правоохранительные органы федеральных земель зарегистрировали по всей стране в общей сложности 1 890 правонарушений, связанных с нанесением телесных повреждений по политическим мотивам. В 2022 году данный показатель достиг 2 118 случаев. Однако правительство Германии в ответ на запрос фракции правой партии "Альтарнатива для Германии" (АдГ) в Бундестаге уточнило, что данные цифры являются предварительными и могут быть скорректированы.

"Так называемая борьба с правыми воспринимается правительством очень серьезно", - прокомментировал цифры депутат от АдГ Штефан Бранднер. С другой стороны, другим формам насильственного экстремизма, по его словам, уделяется недостаточное внимание. Правительство ФРГ подчеркнуло, что, по предварительным данным, чуть более 1 тыс. из почти 3,6 тыс. политически мотивированных актов насилия, зафиксированных в прошлом году, были совершены лицами из правого спектра. Чуть более чем в 700 случаях речь шла о правонарушителях левого толка.

Менее чем в 50 случаях мотивом считается религиозная идеология - как правило, это исламистские взгляды. Почти 1,5 тыс. политически мотивированных насильственных преступлений не могли быть четко отнесены ни к одной из этих категорий с идеологической точки зрения, резюмирует агентство.