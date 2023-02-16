Президент Молдовы заявила о необходимости укрепления обороноспособности страны

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что вопрос об отказе от нейтралитета в Молдове не стоит, но об укреплении обороноспособности надо заботиться.

Как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, об этом она заявила в среду вечером в интервью румынскому общественному телеканалу TVR.

"Сейчас вопрос об отказе от нейтралитета не стоит. Потому что нейтралитет прописан в Конституции Молдовы. Нам надо укреплять обороноспособность, но надо учитывать мнение граждан. Если проанализировать недавние опросы, можно увидеть, что большинство граждан страны по-прежнему считают, что нейтралитет нужно сохранить. И мы уважаем этот выбор граждан", - сказала Санду.

"Мы также должны продолжать серьезно обсуждать вопрос о том, что мы должны делать, чтобы защитить себя. Способны ли мы самостоятельно обеспечить мир и спокойствие. В нынешней ситуации это очень важно", - подчеркнула президент.

Комментируя слухи о том, что она будет баллотироваться на пост президента Румынии, она подчеркнула, что не претендует на какую-либо должность в Румынии.

"Хочу четко прояснить ситуацию: я не претендую ни на какие должности в Румынии. Знаю, что на другом берегу Прута есть граждане Румынии, которые следят за ситуацией в Молдове, многие дают высокую оценку тому, что мы делаем в Кишиневе. Мы им очень признательны. У нас здесь есть очень важные задачи - мы должны (...) привести Молдову в Европейский Союз. Это важные и сложные задачи, и мы рассчитываем на помощь Румынии", - заключила Санду.