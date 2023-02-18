Британский премьер в Мюнхене призовет удвоить помощь Украине

С призывом удвоить военную помощь Украине выступит на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу премьер-министр Великобритании Риши Сунак, сообщила канцелярия премьера, публикуя выдержки из его выступления, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Сейчас самое время удвоить нашу военную поддержку", - скажет, как ожидается, премьер-министр, отметив, что это следует сделать "в течение недель, а не месяцев".

При этом он подчеркнет, что уровень помощи не должен быть ниже, чем в 2022 году.

Сунак должен призвать "предоставить Украине передовые возможности, соответствующие стандартам НАТО, в которых она будет нуждаться и в будущем".