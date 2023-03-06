Партия Реформ победила на парламентских выборах в Эстонии

В Эстонии в воскресенье состоялись парламентские выборы, на которых с большим перевесом победила ведущая правящая партия Реформ во главе с премьер-министром Каей Каллас, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В борьбе за 101 депутатский мандат участвовали 968 кандидатов из девяти политических партий, а также 10 индивидуальных кандидатов.

По предварительным данным реформистов поддержали 31,8 % участвовавших в голосовании избирателей и она получит 38 депутатских мандатов, что на четыре больше, чем на предыдущих выборах 2019 года.

Победителем по числу набранных голосов стала лидер партии Реформ, премьер-министр Кая Каллас. Полученные ею 31 102 голоса стали рекордными на парламентских выборах.

За реформистами следует Консервативная народная партия (15,9 % голосов), что дает ей 17 мест в парламенте.

За партию Центра проголосовали 14,5 % избирателей и она получит 15 мандатов.

Партию Eesti 200 (Эстония 200) поддержали 13,5 лиц с правом голоса, что дает ей 14 мандатов. За Социал-демократическую партию проголосовали 9,4 % избирателей (девять мандатов) и за "Отечество" 8,3 % избирателей (восемь мандатов).

Остальные участвовавшие в выборах партии не преодолели 5%-й барьер.

Активность избирателей на выборах в парламент составила 63,7. Всего проголосовали 614 976 избирателей, из которых 301 462 бумажными бюллетенями, а 313 514 - по интернету.

Активнее всего были избиратели Раплаского уезда (77,6 процента), самыми пассивными - граждане Северо-востока, где в основном проживают русскоговорящие жители (52,7%).

Это единственный округ с активностью ниже 60 процентов.

На предыдущих выборах в 2019 году явка по республике также составляла 63,7%.