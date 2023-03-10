Сунак выразил надежду на перезагрузку отношений между Британией и Францией

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак рассчитывает на перезапуск двусторонних отношений с Францией. Об этом он заявил в опубликованном в четверг интервью французской газете Le Figaro накануне своего визита в Париж, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

"Я надеюсь, что мы откроем новую главу в наших отношениях. В этом цель предстоящего саммита", - сказал Сунак. Он отметил, что сторонам предстоит углубить сотрудничество "в тех областях, где оно особенно важно для двух стран и всего мира", в частности в сфере глобальной экономики, дипломатии и безопасности.

Сунак назвал Париж "одним из ближайших партнеров, союзников и друзей Великобритании". "Я знаю [президента Франции Эмманюэля] Макрона, и он, конечно, является большим другом, - добавил премьер-министр. - Мы тесно работали вместе, будь то Украина, энергетическая безопасность, соглашение по Северной Ирландии".

Для Лондона "жизненно важно иметь крепкие отношения с Парижем", отметил глава британского кабмина. В Европе Франция, по его словам, является наиболее активным партнером Великобритании "в сфере обороны и безопасности".