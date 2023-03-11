В МВФ надеются, что Молдова выйдет из кризиса раньше других стран Европы

Международный валютный фонд надеется, что Молдова выйдет из экономического кризиса раньше других стран Европы, поскольку столкнулась с ростом инфляции раньше, чем они. Об этом заявил в субботу директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер после встреч с руководством страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы наблюдаем значительное снижение темпов экономического роста в Европе. Молдова выйдет из этого кризиса в следующем году, возможно, немного раньше, чем остальная Европа, потому что республика пострадала от инфляции раньше, чем остальные европейские страны. Мы наблюдаем, что базовая инфляция в вашей стране стала снижаться", - сказал Краммер в эфире молдавского интернет-телеканала RliveTV. По его мнению, это произошло потому, что Национальный банк Молдовы предпринял необходимые меры для сдерживания инфляции раньше, чем это сделали центральные банки в Европе.

Нацбанк Молдовы в феврале уменьшил базисную ставку на 3 процентных пункта - до 17% годовых. Его руководители считают, что Молдова преодолела пик инфляции осенью, когда в октябре в республике был достигнут рекордный за последние 20 лет показатель в 34%.