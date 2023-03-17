В Париже полиция разогнала участников акции протеста против пенсионной реформы (ВИДЕО)

Сотрудники полиции разогнали с площади Согласия участников парижской манифестации против проведения правительством пенсионной реформы в обход парламента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Спустя час после начала первых столкновений между агрессивными демонстрантами и стоящими в оцеплении стражами порядка полиция применила слезоточивый газ, а также использовала автомобиль с водометом для разгона толпы и тушения разведенного перед оцеплением большого костра. После этого сотрудники полиции в защитной экипировке, выстроившись цепью, оттеснили участников демонстрации с площади на прилегающие улицы.

Полицейские приступили к разгону толпы по распоряжению префектуры полиции Парижа, уточнил телеканал BFM. По его данным, в манифестации принимали участие более 6 тыс. человек.

BFM со ссылкой на данные МВД также сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали в центре Парижа 40 участников манифестации.