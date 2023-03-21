ЕК готова выделить еще €110 млн для решения миграционного вопроса

Еврокомиссия (ЕК) готова выделить дополнительные €110 млн в 2023 году для решения проблем, связанных с миграцией. Об этом говорится в письме, которое глава ЕК Урсула фон дер Ляйен направила главам государств и правительств стран ЕС в преддверии саммита сообщества, который пройдет в Брюсселе 23-24 марта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ужасное кораблекрушение у берегов Калабрии стало явным напоминанием, что нужно действовать безотлагательно. Справедливое решение возможно только при общеевропейском взвешенном подходе", - цитирует послание итальянское агентство ANSA. "Учитывая растущее миграционное давление, Еврокомиссия готова мобилизовать дополнительные €110 млн в 2023 году для проектов в Северной Африке в дополнение к €208 млн, уже выделенным", в том числе на борьбу с нелегальными перевозчиками мигрантов, отмечается в тексте.