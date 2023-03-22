Во Франции в ходе акций против пенсионной реформы задержали 855 человек

Французская полиция задержала 855 человек за различные нарушения в ходе акций против повышения пенсионного возраста во Франции за последние несколько дней. Об этом заявил во вторник министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен в эфире телеканала BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"К настоящему моменту было задержано 855 человек по всей Франции, из них 843 человека уже взяты под стражу", - сказал Дарманен.

Он также отметил, что в четверг во Франции ожидаются массовые акции против повышения пенсионного возраста. Глава МВД распорядился направить для обеспечения порядка в ходе этих манифестаций 12 тыс. полицейских и жандармов. При этом 5 тыс. правоохранителей будут сконцентрированы в Париже, добавил министр.

"Наша задача усмирить тех, кто намерен нападать на собственность и граждан, но, вместе с тем, обеспечить свободу проведения массовых акций", - подчеркнул Дарманен.

Проект пенсионной реформы, предусматривающий повышение во Франции пенсионного возраста с 62 до 64 лет, был представлен в январе. Эта инициатива вызвала манифестации и забастовки по всей стране. 16 марта глава французского кабмина воспользовалась своими конституционными полномочиями и объявила, что законопроект будет принят без голосования в Национальном собрании. Это решение вызвало новую волну манифестаций, которые нередко заканчивались стычками с полицией.