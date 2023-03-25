Олланд назвал крайне тревожной политическую ситуацию во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон должен направить сигнал примирения противникам пенсионной реформы, чтобы преодолеть конфликтную социальную ситуацию в стране. Такое мнение выразил бывший президент республики Франсуа Олланд в опубликованном в субботу интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Олланда, следует "встретиться с социальными партнерами и инициировать новые дискуссии о значении трудовой деятельности и распределении коммерческой прибыли". "Условием для этого является восстановление доверия. Эмманюэль Макрон должен сделать жесты примирения и открытости, которых ждут. До сих пор их нет", - считает экс-президент.

Отвечая на вопрос, кому выгоден социальный конфликт, он сказал, что понять это можно будет только после президентских выборов в 2027 году. "Но политическая ситуация во Франции крайне тревожная. Крупные партии, которые управляли страной на протяжении 40 лет, значительно ослаблены, если не сказать развалились", - отметил Олланд. По его словам, существует опасность прихода экстремистов к власти в республике.

В четверг во Франции прошел девятый по счету всеобщий протест против пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. В манифестациях в столице и регионах приняли участие более 1 млн человек. Марши в Париже и других мегаполисах сопровождались стычками с полицией. Пострадали более 400 полицейских, около 450 манифестантов арестованы. Полиция неоднократно применяла слезоточивый газ.