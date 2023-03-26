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Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в июне - Вучич

Европа Материалы 26 марта 2023 14:43 (UTC +04:00)
Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в июне - Вучич

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Президент Сербии Александар Вучич полагает, что переговоры о присоединении Украины к Евросоюзу могут начаться в июне. Об этом он заявил в воскресенье в интервью телеканалу Pink, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Украина не сможет легко победить в военном смысле, точнее это почти невозможно. Ожидаю, что уже в июне она получит большое продвижение на своем европейском пути. Думаю, будут приняты решения о немедленном начале переговоров с возможностью скорого и внеочередного вступления в ЕС", - заявил Вучич.

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