Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в июне - Вучич

Президент Сербии Александар Вучич полагает, что переговоры о присоединении Украины к Евросоюзу могут начаться в июне. Об этом он заявил в воскресенье в интервью телеканалу Pink, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Украина не сможет легко победить в военном смысле, точнее это почти невозможно. Ожидаю, что уже в июне она получит большое продвижение на своем европейском пути. Думаю, будут приняты решения о немедленном начале переговоров с возможностью скорого и внеочередного вступления в ЕС", - заявил Вучич.