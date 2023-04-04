Британский регулятор оштрафовал TikTok за сбор персональных данных детей младше 13 лет

Управление британского комиссара по информации (Information Commissioner's Office, ICO) оштрафовало социальную сеть TikTok на £12,7 млн ($15,8 млн) за нарушения при сборе персональных данных пользователей младше 13 лет. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении регулятора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

ICO указало, что, по состоянию на 2020 год, около 1,4 млн британских детей младше 13 лет пользовались TikTok, несмотря на правила платформы, запрещающие лицам этого возраста создавать аккаунт в соцсети. При этом действующее законодательство о защите данных в Соединенном Королевстве обязывает компании, которые предлагают информационные услуги детям до 13 лет, получать согласие их родителей или опекунов. "TikTok не сделала этого, хотя должна была знать, что лица младше 13 лет пользуются платформой. TikTok также не провела адекватные проверки по идентификации и удалению [аккаунтов] лиц младшего возраста", - подчеркнули в ICO.

16 марта канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден, выступая в Палате общин британского парламента, сообщил, что правительство Великобритании вводит запрет на использование чиновниками TikTok на служебных мобильных устройствах. Он отметил, что приложение потенциально может хранить и передавать третьей стороне личные данные пользователей, в том числе их контакты и геолокацию. Дауден подчеркнул, что решение о запрете было принято на основании рекомендаций британских спецслужб. При этом он уточнил, что данное решение касается только рабочих телефонов чиновников и не распространяется на их личные смартфоны.

Соцсеть TikTok, позволяющая загружать короткие видео, была запущена в 2017 году, ее международная версия - в августе 2018 года. Владелец сети - китайская технологическая компания ByteDance.