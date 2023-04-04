Финляндия стала членом НАТО

Главы внешнеполитических ведомств стран НАТО передали во вторник США документы о приеме Финляндии в альянс, с этого момента она стала 31-м членом блока. Трансляцию передачи документов вела пресс-служба Североатлантического альянса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Теперь я могу заявить, что Финляндия стала 31-м членом НАТО", - сказал на церемонии госсекретарь США Энтони Блинкен.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран альянса заявил, что "вступление Финляндии в НАТО является лучшим подарком на [74-й] день рождения альянса".

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто ранее подписал документ о вступлении страны в Североатлантический альянс. Об этом сообщала телерадиокомпания Yle.

Глава финского внешнеполитического ведомства назвал момент подписания "историческим". По его словам, в то же время представители Турции передали документы о ратификации членства Финляндии в альянсе госсекретарю США Энтони Блинкену.