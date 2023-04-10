Число жертв обрушения жилого дома в Марселе увеличилось до четырех

Французские спасатели обнаружили в понедельник тела еще двух человек, погибших в результате обрушения жилого дома в Марселе на юге Франции. Об этом сообщили в пожарно-спасательной службе, добавив, что общее число жертв к настоящему моменту достигло четырех человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил о шести пострадавших, отметив, что под завалами могут оставаться от четырех до десяти человек. Утром во время поисково-спасательной операции были найдены тела двух человек, позже спасатели обнаружили под завалами еще двух погибших.

Причины взрыва, который привел в воскресенье к обрушению дома в Марселе, пока не установлены. Как заявил мэр города Бенуа Паян, это здание не числилось в списках аварийных и в последнее время от жильцов не поступало жалоб на его состояние.

На месте происшествия продолжают работать более сотни спасателей, а также кинологи.