В Англии десятки тысяч врачей-интернов начали четырехдневную забастовку

Врачи-интерны Англии начали во вторник масштабную четырехдневную забастовку, которая грозит серьезно нарушить функционирование Национальной службы здравоохранения (National Health Service, NHS). Всего в стачках, организованных Британской медицинской ассоциацией (British Medical Association, BMA), по оценкам телеканала Sky News, должны принять участие до 47,6 тыс. врачей-интернов - это более 40% от штата медработников NHS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Их основное требование - поднять зарплату на 35%. По оценкам профсоюза, это должно компенсировать снижение зарплат на 26% в реальном исчислении на протяжении последних пятнадцати лет. Правительство называет эти требования "непомерно высокими".

По оценкам HNS, забастовка может привести к тому, что более 350 тыс. медицинских приемов и операций могут быть отменены в Англии. Ситуация ухудшается из-за пасхальных каникул. Это может привести к тому, что многие из медицинских работников, которые выходили на замену бастующих коллег во время аналогичной 72-часовой стачки в марте, на этот раз не смогут прийти на помощь. Предыдущая забастовка уже привела к отмене 175 тыс. приемов у врача и операций.

Управляющий Конфедерации NHS Мэтью Тейлор призвал британцев избегать рискованных занятий в ближайшие дни. "Попытайтесь избежать рискованного поведения, потому что NHS не сможет предоставить вам тот уровень помощи, который мы хотим", - сказал он в эфире телеканала Sky News. "Нет смысла скрывать, что будет риск для пациентов, риск для их безопасности, для их достоинства", - добавил Тейлор.

В декабре перед самой масштабной за последние 30 лет забастовки служб неотложной медицинской помощи главный врач Национальной службы здравоохранения Англии профессор Стивен Поуис посоветовал британцам вести себя в этот день особенно ответственно, не злоупотреблять алкоголем и следить за здоровьем близких. Как и сейчас, это предупреждение было сделано для того, чтобы уменьшить нагрузку на больницы и отделения неотложной помощи, которые столкнутся с нехваткой персонала.

Волна забастовок, вызванных резким удорожанием жизни (инфляция по итогам 2022 года составила 10,5%) и падением реальных доходов, охватила Соединенное Королевство в конце прошлого года. В стачках, помимо медработников, принимают участие железнодорожники, водители автобусов, пограничники, почтальоны, учителя, преподаватели университетов и представители ряда других профессий. Британские власти неоднократно заявляли, что не могут позволить себе поднять зарплаты занятых в госсекторе людей до уровня инфляции, поскольку подобные меры приведут к дальнейшему росту цен в стране и создадут непомерную нагрузку на бюджет.