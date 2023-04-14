Член Еврокомиссии сообщила о работе над 11-м пакетом санкций против РФ

Член Еврокомиссии по вопросам финансовой стабильности и услуг Мейрид МакГиннесс сообщила о подготовке 11-го пакета санкций в отношении РФ, который будет направлен на борьбу с попытками обойти введенные ранее ограничения, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Европа ввела уже 10 пакетов санкций. Готовится очередной пакет", - сказала она в интервью телеканалу CNBC.

По ее словам, новый пакет направлен на борьбу с попытками обойти уже введенные санкции.

"По нашей информации, санкции работают... При этом нам необходимо добиваться их полноценного выполнения. Мы должны убедиться, что в России не найдут способы обойти наши санкции", - отметила МакГиннесс