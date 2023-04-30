Греческие таксисты напали на работников компании Uber на Родосе и повредили ее машины

Греческие таксисты напали на работников международной компании Uber на острове Родос и повредили около 15 автомобилей. Об этом сообщил в субботу греческий новостной сайт newsit.gr, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, серьезные травмы получил водитель из компании Cool Rhodes, которая находится под управлением Uber: на него толпой напали таксисты из другой ассоциации. Они также повредили 15 автомобилей Cool Rhodes и нанесли ущерб ее офису.

Полиция приведена в состояние повышенной готовности, поскольку водители такси заявляют, что намерены продолжать акции протеста до тех пор, пока компания не покинет остров. Один человек, согласно сообщению правоохранительных органов, был арестован "за участие в инцидентах, причинение ущерба и телесных повреждений".