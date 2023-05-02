В Чехии разрешили требовать компенсацию морального ущерба за ковид-ограничения

Верховный суд Чехии разрешил гражданам, подававшим жалобы на ограничения во время эпидемии коронавируса в республике, через суд требовать компенсацию причиненного морального ущерба. Об этом сообщило во вторник информационное агентство CTK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Добиваться компенсации смогут граждане, подавшие в соответствующие органы в течение месяца после введения в республике ковид-ограничений официальные административные жалобы, в которых заявлено о нарушении их прав, включая свободу передвижения и занятие бизнесом. Прецедентом для решения Верховного суда Чехии стало обращение одного из граждан, требовавшего от властей удовлетворения морального ущерба, причиненного ограничительными мерами, действовавшими во время режима ЧС из-за коронавируса.

Ограничения свободы передвижения, ведения бизнеса в общественных местах и работы некоторых организаций были введены в республике по инициативе национального министерства здравоохранения с целью максимально воспрепятствовать распространению инфекции. Верховный административный суд Чехии затем признал их противоречащими действующему законодательству.