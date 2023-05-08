ЕС хочет впервые ввести санкции против фирм Китая за поставки техоборудования в Россию

Еврокомиссия впервые с начала конфликта на Украине предложила ввести санкции против якобы поставляющих техническое оборудование в Россию китайских компаний. Обсуждение санкционного списка состоится в середине мая, сообщила в воскресенье газета Financial Times со ссылкой на внутренний документ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В список попали семь китайских компаний. Это 3HC Semiconductors, King-Pai Technology, а также гонконгские Sinno Electronics, Sigma Technology, Asia Pacific Links, Tordan Industry и Alpha Trading Investments. Все компании работают в области разработки полупроводников, микрочипов и электроники.

"Учитывая ключевую роль электронных элементов для использования военно-промышленным комплексом России <...>, также уместно включить некоторые компании [в санкционный список] в третьих странах <...>, которые участвуют в разработке, производстве и поставке электронных компонентов для военно-промышленного комплекса России", - говорится в проекте документа, подготовленном Еврокомиссией.