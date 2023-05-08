В Испании 11 человек пострадали при наезде автомобиля на шатер во время праздника

По меньшей мере 11 человек пострадали в результате наезда автомобиля на шатер во время праздничных гуляний в испанском автономном сообществе Галисия. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении службы экстренной помощи региона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, инцидент произошел поздно вечером в воскресенье в населенном пункте Вильянуэва-де-Ароса. В числе пострадавших был ребенок.

Как передает телерадиокомпания Corporación de Radio y Televisión Española, в автомобиле находился Луис Фалькон, который в 1980-х был осужден за контрабанду табачной продукции, а в 1990-х - за попытку нелегального провоза более тонны гашиша. Управляла машиной его 82-летняя жена. Ведется расследование обстоятельств и причин случившегося.