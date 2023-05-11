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Макрон пообещал предпринимателям налоговые льготы за инвестиции в зеленые технологии

Европа Материалы 11 мая 2023 22:04 (UTC +04:00)
Макрон пообещал предпринимателям налоговые льготы за инвестиции в зеленые технологии

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Власти Франции предоставят предпринимателям налоговые льготы за инвестиции в зеленые технологии. Об этом сообщил в четверг французский президент Эмманюэль Макрон на встрече с предпринимателями, которая прошла в Елисейском дворце, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это позволит к 2030 году привлечь €20 млрд частных инвестиций и создать десятки тысяч рабочих мест на французской территории", - отметил президент страны. По его словам, "данная мера направлена на поддержку производства аккумуляторов, тепловых насосов, ветряных турбин и солнечных батарей".

Французский лидер сообщил, что на следующей неделе правительство представит законопроект о "зеленой промышленности". "Наша новая структура финансирования должна помочь Франции конкурировать с США в свете принятого в этой стране закона о снижении инфляции (IRA)", - отметил Макрон.

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