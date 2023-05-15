Оптовые цены в Германии опустились впервые с декабря 2020 года в апреле

Индекс оптовых цен Германии в апреле немного снизился по сравнению с тем же периодом предыдущего года, продемонстрировав годовое снижение впервые с декабря 2020 года, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Согласно данным, опубликованным в понедельник федеральным бюро статистики Германии, в апреле оптовые цены упали на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года против роста в марте на 0,2% и 2,0%, соответственно.

Самый большой негативный вклад в итоговый показатель внесло годовое падение оптовых цен на нефтепродукты на 15,7%, сообщили в бюро статистики.

Цены на вторичное и остаточное сырье снизились на 31,5%, на зерновые, табачное сырье, посевные материалы и животноводческие корма — на 25,2%, на руду, металлы и металлические заготовки — на 20,5%, а на химическую продукцию — на 5,4%.

Оптовые цены на фрукты, овощи и картофель в апреле выросли на 22,0% по сравнению с апрелем прошлого года, на строительные материалы — на 13,9%, а на скот — на 11,4%.