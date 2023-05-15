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ЕК в июне представит стратегию экономической безопасности ЕС

Европа Материалы 15 мая 2023 16:50 (UTC +04:00)
ЕК в июне представит стратегию экономической безопасности ЕС

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Еврокомиссия (ЕК) в июне представит стратегию экономической безопасности ЕС, которая будет направлена на ограничение экономического влияния Китая на страны сообщества. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нам необходимо обезопасить экономические отношения с Китаем. Еврокомиссия представит стратегию экономической безопасности ЕС в июне", - заявила фон дер Ляйен, подчеркнув, что речь, в частности, пойдет о новых подходах к регулированию взаимных инвестиций с Китаем.

Ранее Еврокомиссия уже выступала с предложениями с помощью регуляторных мер существенно сократить инвестиции Китая в высокотехнологичные, электронные и важнейшие логистические проекты в Европе.

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