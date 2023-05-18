Премьеры Британии и Японии 18 мая подпишут соглашение о стратегическом партнерстве

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его японский коллега Фумио Кисида в четверг подпишут соглашение о стратегическом партнерстве между двумя странами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила в среду вечером канцелярия главы британского правительства, документ, получивший название Хиросимского соглашения, предусматривает укрепление оборонного, торгового, научного и технологического сотрудничества.

"Премьер-министр [Японии Фумио] Кисида и я придерживаемся очень схожих точек зрения по поводу важности защиты мира и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и защиты наших ценностей, включая свободную и справедливую торговлю. Хиросимское соглашение позволит наращивать сотрудничество между нашими вооруженными силами, вместе добиваться роста наших экономик, совершенствовать наши передовые в масштабах всего мира научные и технологические знания", - добавил он.

Укрепление оборонного сотрудничества предусматривает активизацию совместных учений, в которых теперь будут принимать участие вдвое больше британских военнослужащих. Ближайшими станут маневры Vigilant Isles, в которых в 2023 году будет задействовано 170 военных из Соединенного Королевства. Кроме того, предусмотрено взаимодействие Сил самообороны Японии и Королевских ВМС Великобритании в ходе предстоящего в 2025 году похода британской авианосной группы в Индо-Тихоокеанский регион (ИТР). Также страны активизируют обмен опытом в сфере защиты от киберугроз.

Договор должен позволить Великобритании и Японии начать осуществлять совместную программу в сфере разработки и производства новых полупроводниковых технологий, а также зеленых решений, позволяющих бороться с изменением климата. Ожидается, что Сунак объявит о масштабной программе инвестиций японского бизнеса в британские проекты.

Посетив Токио в четверг, глава правительства Великобритании отправится в Хиросиму, где 19 мая открывается трехдневный саммит Группы семи (G7).